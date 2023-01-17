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Батов Филипп Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Батов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Батов Максим Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Харюшина, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батов Александр Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Харюшина, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батова Параскева Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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