Батов Филипп Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Батов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батов Александр Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батова Анастасия
Смерть
Неизвестно