Батурлов Виктор Александрович 10.09.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батурлов Виктор Александрович

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

10.09.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1923 по 1930
Рязань, город Рязань, Рязанская область
В 1931 году вместе с родителями переехал в Мосву.
Рождение
10.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1931
Москва, город федерального значения Москва
После окончания семи классов в 1939 году Виктор Батурлов поступил в Московский политехникум связи им. Подбельского. В 1941 году он трудоустроился в реутовский радиоузел радиомонтёром. В этом же году д... Показать все
Смерть
Неизвестно

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