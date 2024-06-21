Батурлов Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения10.09.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1923 по 1930
В 1931 году вместе с родителями переехал в Мосву.
Рождение
10.09.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1931
Москва, город федерального значения Москва
После окончания семи классов в 1939 году Виктор Батурлов поступил в Московский политехникум связи им. Подбельского. В 1941 году он трудоустроился в реутовский радиоузел радиомонтёром. В этом же году д... Показать все
Смерть
Неизвестно