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Горшков Василий Григорьевич

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.04.1905

Дата смерти

08.10.1992

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

До 1897 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1905

Отец: Горшков Григорий Сергеевич

Мать: Горшкова Анна Гавриловна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 1927 по 1929
Проходил службу в РККА в 1927-1929 годах.
Военная служба
С 26.07.1941
Род войск: Артиллерия Воинское звание: Ефрейтор Призван 26.07.1941 года Илекским РВК. 17.08.1942 года прибыл в 92 запасной стрелковый полк 13 запасной стрелковой бригады, где проходил службу курсантом... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Домна

Смерть
08.10.1992
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
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