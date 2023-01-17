Горшков Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1905
Дата смерти08.10.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1905
Военная служба
С 1927 по 1929
Проходил службу в РККА в 1927-1929 годах.
Военная служба
С 26.07.1941
Род войск: Артиллерия Воинское звание: Ефрейтор Призван 26.07.1941 года Илекским РВК. 17.08.1942 года прибыл в 92 запасной стрелковый полк 13 запасной стрелковой бригады, где проходил службу курсантом... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшкова Домна
Смерть
08.10.1992
Похороны
Неизвестно