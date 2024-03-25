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Берёзко Захар Васильевич

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Место рождения

Тубышки, Круглянский район, Могилёвская область

Дата рождения

21.02.1906

Дата смерти

10.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1906

Отец: Берёзко Василий

Мать: Берёзко Пелагея Ивановна

Тубышки, Круглянский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
27.10.1935

Сын: Берёзко Борис Захарович

Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна

Москва
Рождение ребёнка
13.03.1941

Дочь: Лидия Захаровна

Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна

Москва
Рождение ребёнка
09.11.1946

Сын: Берёзко Александр Захарович

Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна

Москва
Смерть
10.11.1965
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище
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