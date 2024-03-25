Берёзко Захар Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.02.1906
Дата смерти10.11.1965
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1906
Отец: Берёзко Василий
Мать: Берёзко Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1935
Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна
Москва
Рождение ребёнка
13.03.1941
Дочь: Лидия Захаровна
Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна
Москва
Рождение ребёнка
09.11.1946
Сын: Берёзко Александр Захарович
Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна
Москва
Смерть
10.11.1965
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище