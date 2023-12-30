Котовская Дуня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котовская Дуня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котовская Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Котовский Иван Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котовский Борис Иванович

Отец ребёнка: Котовский Иван Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котовская Галина Ивановна

Отец ребёнка: Котовский Иван Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котовский Иван Демьянович

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