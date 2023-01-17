Банников Карп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Банников Иван Родионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Банникова Акулина Карповна
Мать ребёнка: не указана
Шерстобиты, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банникова Федосья
Смерть
Неизвестно