Банников Карп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банников Карп Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Банников Иван Родионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Банников Денис Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Банникова Акулина Карповна

Мать ребёнка: не указана

Шерстобиты, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Федосья

Смерть
Неизвестно
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