Шестернева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестернева Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестернева Неизвестно

Отец ребёнка: Шестернев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестернев Неизвестно

Отец ребёнка: Шестернев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестернев Влад

Отец ребёнка: Шестернев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестернев Алексей

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