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Новосёлов Виктор Владимирович

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

29.08.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Лидия Иринарховна

Рождение ребёнка
12.03.1962

Сын: Новоселов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Рыжова Лидия Иринарховна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.08.1969

Дочь: Креслова (Новосёлова) Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Рыжова Лидия Иринарховна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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