Новосёлов Виктор Владимирович
Место рождения
Дата рождения29.08.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Лидия Иринарховна
Рождение ребёнка
12.03.1962
Сын: Новоселов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Рыжова Лидия Иринарховна
Рождение ребёнка
05.08.1969
Дочь: Креслова (Новосёлова) Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Рыжова Лидия Иринарховна
Смерть
Неизвестно