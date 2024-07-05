Blankenfeld Hirsch Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиBlankenfeld Hirsch

Blankenfeld Hirsch

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1774 г.р.

Дети

1835 г.р.
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Добавил:

КК
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Blankfeld Velvel

Мать: Blankfield (Katzenellenpogen) Feiga

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1835

Сын: Blankenfeld Wulf

Мать ребёнка: не указана

Krustpils, Latvia

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