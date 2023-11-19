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Бегунов Ефрем Афанасьевич

Место рождения

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Исповедные росписи церквей Важского уезда за 1763 год. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 3. Л. 586об
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Бегунов Петр Ефремович

Мать ребёнка: Бегунова Татьяна Васильевна

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Исповедные росписи церквей Важского уезда за 1763 год. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 3. Л. 586об
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Бегунов Иван Ефремович

Мать ребёнка: Бегунова Татьяна Васильевна

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Исповедные росписи церквей Важского уезда за 1763 год. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 3. Л. 586об
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Бегунов Герасим Ефремович

Мать ребёнка: Бегунова Татьяна Васильевна

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Смерть
1788
Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Спаской, Долговицкой, Заячерицкой и Минской волостей Тотемской округи 5-ой ревизии. Фонд № 51. Оп.11 т. 25. Д. 15. Л. 209об - 210

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