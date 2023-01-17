Воздвиженский Виктор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения25.04.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1856
Чебоксарского уезда села Памьялы Дьячок Яков Михайлович и законная жена его Мария Евграфовна оба православного вероисповедания. Восприемник: Того села пономарь Александр Михайлович Петров
Крещение
13.05.1856
Вознесенская церковь
Смерть
Неизвестно