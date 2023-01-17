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Воздвиженский Виктор Яковлевич

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Место рождения

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

25.04.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1856

Отец: Воздвиженский Яков Михайлович

Мать: Воздвиженская Мария Евграфовна

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Чебоксарского уезда села Памьялы Дьячок Яков Михайлович и законная жена его Мария Евграфовна оба православного вероисповедания. Восприемник: Того села пономарь Александр Михайлович Петров
Крещение
13.05.1856
Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Вознесенская церковь
Смерть
Неизвестно
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