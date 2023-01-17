Хмель Семен?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1858
Мать ребёнка: не указана
Ингульская Каменка, губерния Херсонская, уезд Александровский
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Хмель Карп?
Мать ребёнка: не указана
Ингульская Каменка, губерния Херсонская, уезд Александровский
Смерть
Неизвестно