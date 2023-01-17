Хмель Семен? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмель Семен?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1858

Сын: Хмель Иван Семенович?

Мать ребёнка: не указана

Ингуло-Каменка, Кіровоградська область
Ингульская Каменка, губерния Херсонская, уезд Александровский
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Хмель Карп?

Мать ребёнка: не указана

Ингуло-Каменка, Кіровоградська область
Ингульская Каменка, губерния Херсонская, уезд Александровский
Смерть
Неизвестно
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