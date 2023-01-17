Дорохова (Кузина) Александра
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Кузин Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
01.04.1915
Муж: Дорохов Петр
Рождение ребёнка
26.03.1916
Сын: Дорохов Василий
Отец ребёнка: Дорохов Петр
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Развод
Неизвестно
Муж: Зайцев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Евдокия
Отец ребёнка: Зайцев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Николай
Смерть
Неизвестно