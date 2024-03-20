Woltersdorf (1. Ehefrau) (Flint) Fenna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.11.1652
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Flint Laurenz
Бракосочетание
Около 1648
Муж: Woltersdorff Hans
Рождение ребёнка
Около 1650
Дочь: Emmermann Sidonia
Отец ребёнка: Woltersdorff Hans
Рождение ребёнка
21.10.1651
Сын: Woltersdorf (wolterstorp) Laurentius
Отец ребёнка: Woltersdorff Hans
Lübeck, Germany
Смерть
05.11.1652