Woltersdorf (1. Ehefrau) (Flint) Fenna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Woltersdorf (1. Ehefrau) (Flint) Fenna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.11.1652

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Flint Laurenz

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1648

Муж: Woltersdorff Hans

Рождение ребёнка
Около 1650

Дочь: Emmermann Sidonia

Отец ребёнка: Woltersdorff Hans

Рождение ребёнка
21.10.1651

Сын: Woltersdorf (wolterstorp) Laurentius

Отец ребёнка: Woltersdorff Hans

Lübeck, Germany
Смерть
05.11.1652
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