Доренский Гаврила Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Доренский Яков Сафонович
Мать: Доренская Евдокия
Рождение ребёнка
1836
Сын: Доренский Евстафий Гаврилович
Мать ребёнка: Доренская Мария Логвиновна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Доренская Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Доренская Мария Логвиновна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Доренский Максим Гаврилович
Мать ребёнка: Доренская Мария Логвиновна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Доренская Матрена Гавриловна
Мать ребёнка: Доренская Мария Логвиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1857