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Доренский Гаврила Яковлевич

Место рождения

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Доренский Яков Сафонович

Мать: Доренская Евдокия

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Доренский Евстафий Гаврилович

Мать ребёнка: Доренская Мария Логвиновна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Доренская Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Доренская Мария Логвиновна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Доренский Максим Гаврилович

Мать ребёнка: Доренская Мария Логвиновна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Доренская Матрена Гавриловна

Мать ребёнка: Доренская Мария Логвиновна

Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1857
Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
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