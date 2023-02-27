Большакова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Осип Антонович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Хлебникова (Большакова) Марина Осипова

Отец ребёнка: Большаков Осип Антонович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Прасковья Осипова

Отец ребёнка: Большаков Осип Антонович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Фекла Осипова

Отец ребёнка: Большаков Осип Антонович

Смерть
Неизвестно

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