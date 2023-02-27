Большакова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Хлебникова (Большакова) Марина Осипова
Отец ребёнка: Большаков Осип Антонович
Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Прасковья Осипова
Отец ребёнка: Большаков Осип Антонович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Фекла Осипова
Отец ребёнка: Большаков Осип Антонович
Смерть
Неизвестно