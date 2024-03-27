Айзатуллин Рафагат
Место рожденияСтарые Какерли Дрожжановского рн
Дата рождения30.06.1930
Дата смерти18.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1930
Отец: Айзатуллин Сатдин Айзятович
Мать: Айзатуллина Асияжамал
Старые Какерли Дрожжановского рн
Рождение ребёнка
01.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Айзатуллина Диляфруз
Рождение ребёнка
13.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Айзатуллина Диляфруз
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айзатуллина Диляфруз
Смерть
18.12.1978
Причина смерти: авария
Похороны
Неизвестно