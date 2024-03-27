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Айзатуллин Рафагат

Место рождения

Старые Какерли Дрожжановского рн

Дата рождения

30.06.1930

Дата смерти

18.12.1978

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1930

Отец: Айзатуллин Сатдин Айзятович

Мать: Айзатуллина Асияжамал

Старые Какерли Дрожжановского рн
Рождение ребёнка
01.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айзатуллина Диляфруз

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айзатуллина Диляфруз

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айзатуллина Диляфруз

Смерть
18.12.1978
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: авария
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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