Савкина (Шардина) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савкина (Шардина) Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1952

Дата смерти

29.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1952

Отец: Шардин Андрей Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.05.1974

Сын: Савкин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Савкин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савкин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Савкин Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савкин Николай Васильевич

Смерть
29.04.2005
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