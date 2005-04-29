Савкина (Шардина) Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1952
Дата смерти29.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1952
Отец: Шардин Андрей Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.1974
Отец ребёнка: Савкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савкин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Савкин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.2005