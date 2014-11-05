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Иванов Станислав Алексеевич

Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

05.11.2014

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.2014

Отец: Пацкалёв Михаил Александрович

Мать: Иванова Светлана Алексеевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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