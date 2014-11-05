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Иванов Станислав Алексеевич
Иванов Станислав Алексеевич
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Древо
Место рождения
Комсомольск-на-Амуре
, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Дата рождения
05.11.2014
Пол
Мужской
Отец
Пацкалёв Михаил Александрович
1995 г.р.
Мать
Иванова Светлана Алексеевна
1998 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.2014
Отец:
Пацкалёв Михаил Александрович
Мать:
Иванова Светлана Алексеевна
Комсомольск-на-Амуре
, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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