(Токарева) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.10.1927
Дата смерти06.12.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баширов Ибрагим Нигматулович
Бракосочетание
Неизвестно
Домна, Еравнинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
06.12.2001
Сосново-Озерское, Еравнинский муниципальный район, Республика Бурятия