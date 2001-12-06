(Токарева) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Токарева) Екатерина Андреевна

Место рождения

Кырен, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

06.10.1927

Дата смерти

06.12.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Кырен, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баширов Ибрагим Нигматулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баширов Ибрагим Нигматулович

Домна, Еравнинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
06.12.2001
Сосново-Озерское, Еравнинский муниципальный район, Республика Бурятия
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