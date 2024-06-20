Каунов Виталий Викторович 14.03.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каунов Виталий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1955

Отец: Каунов Виктор Васильевич

Мать: Каунова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каунова Татьяна Валентиновна

Рождение ребёнка
01.09.1979

Дочь: Каунова Наталья Витальевна

Мать ребёнка: Каунова Татьяна Валентиновна

Рождение ребёнка
20.02.1984

Дочь: Шульгина Людмила Витальевна

Мать ребёнка: Каунова Татьяна Валентиновна

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