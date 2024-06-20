Каунов Виталий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каунова Татьяна Валентиновна
Рождение ребёнка
01.09.1979
Дочь: Каунова Наталья Витальевна
Мать ребёнка: Каунова Татьяна Валентиновна
Рождение ребёнка
20.02.1984
Дочь: Шульгина Людмила Витальевна
Мать ребёнка: Каунова Татьяна Валентиновна