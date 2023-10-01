Тишина Александра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тишин Фёдор Николаевич
Мать: Тишина Александра
Рождение ребёнка
09.08.1957
Дочь: Невесёлая-Алексеева Нэлла -
Отец ребёнка: Невесёлый - -
Рождение ребёнка
10.12.1967
Дочь: Невесёлая-Шерстюк-Дбржанская Светлана -
Отец ребёнка: Невесёлый - -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Невесёлый - -