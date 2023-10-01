Тишина Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишина Александра Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тишин Фёдор Николаевич

Мать: Тишина Александра

Рождение ребёнка
09.08.1957

Дочь: Невесёлая-Алексеева Нэлла -

Отец ребёнка: Невесёлый - -

Рождение ребёнка
10.12.1967

Дочь: Невесёлая-Шерстюк-Дбржанская Светлана -

Отец ребёнка: Невесёлый - -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невесёлый - -

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