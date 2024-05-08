Комаров Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Комаров Дмитрий Антонович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно