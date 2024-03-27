Федосов Илья Григорьевич
Место рожденияс.Дмитриева Оренбургкой губернии
Дата рождения22.09.1903
Дата смерти18.03.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1903
с.Дмитриева Оренбургкой губернии
Бракосочетание
1922
с.Дмитриевка Оренбургской области
Рождение ребёнка
07.05.1924
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
13.05.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосова Арина (Крещенная Ирина) (Крещенная Ирина) Алексеевна
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
1932
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Бракосочетание
1938
х.Кудряшев Октябрьского р-на Оренбургской области
Рождение ребёнка
15.05.1939
Дочь: Познахарева Анна Ильинична
Мать ребёнка: Федосова Варвара Семеновна
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
28.04.1941
Дочь: Филимонова Раиса Ильинична
Мать ребёнка: Федосова Варвара Семеновна
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1991630815/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2001480151/
Смерть
18.03.1976
хутор Михайловский Октябрьского р-на Оренбургской области
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
хутор Михайловский Октябрьский район Оренбургской области