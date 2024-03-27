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Федосов Илья Григорьевич

Место рождения

с.Дмитриева Оренбургкой губернии

Дата рождения

22.09.1903

Дата смерти

18.03.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1903

Отец: Федосов Григорий Дмитриевич

Мать: Федосова Татьяна Леонтьевна

с.Дмитриева Оренбургкой губернии
Бракосочетание
1922

Жена: Федосова Арина (Крещенная Ирина) (Крещенная Ирина) Алексеевна

с.Дмитриевка Оренбургской области
Рождение ребёнка
07.05.1924

Сын: Федосов Петр Ильич

Мать ребёнка: Федосова Арина (Крещенная Ирина) (Крещенная Ирина) Алексеевна

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
13.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова Арина (Крещенная Ирина) (Крещенная Ирина) Алексеевна

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
1932

Сын: Федосов Иван Ильич

Мать ребёнка: Федосова Арина (Крещенная Ирина) (Крещенная Ирина) Алексеевна

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Бракосочетание
1938

Жена: Федосова Варвара Семеновна

х.Кудряшев Октябрьского р-на Оренбургской области
Рождение ребёнка
15.05.1939

Дочь: Познахарева Анна Ильинична

Мать ребёнка: Федосова Варвара Семеновна

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
28.04.1941

Дочь: Филимонова Раиса Ильинична

Мать ребёнка: Федосова Варвара Семеновна

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1991630815/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2001480151/
Смерть
18.03.1976
хутор Михайловский Октябрьского р-на Оренбургской области
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
хутор Михайловский Октябрьский район Оренбургской области
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