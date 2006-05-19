Кодес (Скорнецкая) Евгения
Место рождения
Дата рождения18.12.1916
Дата смерти19.05.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кодес Соломон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кодес Соломон
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
19.05.2006
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область