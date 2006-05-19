Кодес (Скорнецкая) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодес (Скорнецкая) Евгения

Место рождения

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.12.1916

Дата смерти

19.05.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кодес Соломон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кодес Соломон

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
19.05.2006
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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