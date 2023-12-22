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Калашницина Светлана Александровна
Калашницина Светлана Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1986
Пол
Женский
Отец
Калашницин Александр
Мать
Калашницина (Сюзюкина) Валентина Александровна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1986
Отец:
Калашницин Александр
Мать:
Калашницина Валентина Александровна
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