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Поздняя Ольга Романовна
Поздняя Ольга Романовна
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Место рождения
Вал
, Ногликский, Сахалинская область
Дата рождения
25.02.1992
Пол
Женский
Отец
Поздний Роман Викторович
1966 г.р.
Мать
Поздняя (Аксёнова) Галина Владимировна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1992
Отец:
Поздний Роман Викторович
Мать:
Поздняя Галина Владимировна
Вал
, Ногликский, Сахалинская область
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