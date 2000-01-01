Тихонов Терентий Деменьтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихонов Дементий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Валентина Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Вера Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Степан Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно