Ласковец Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласковец Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия (Надя)

Отец ребёнка: Ласковец Андрей Лысковец/

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Ласковец Андрей Лысковец/

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласковец Николай Лысковец/

Отец ребёнка: Ласковец Андрей Лысковец/

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласковец Василий Лысковец/

Отец ребёнка: Ласковец Андрей Лысковец/

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласковец Михаил Лысковец/

Отец ребёнка: Ласковец Андрей Лысковец/

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ласковец Андрей Лысковец/

Смерть
Неизвестно
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