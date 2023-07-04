Ласковец Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия (Надя)
Отец ребёнка: Ласковец Андрей Лысковец/
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Ласковец Андрей Лысковец/
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласковец Николай Лысковец/
Отец ребёнка: Ласковец Андрей Лысковец/
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласковец Василий Лысковец/
Отец ребёнка: Ласковец Андрей Лысковец/
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласковец Михаил Лысковец/
Отец ребёнка: Ласковец Андрей Лысковец/
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно