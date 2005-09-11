Зайкова Степанида Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Зайков Иван Иванович
Отец ребёнка: Зайков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Зайков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
30.05.1915
Дочь: Зайкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Зайков Иван Григорьевич
Д. Чухари, Красноуфимский р-он
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайкова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Зайков Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно