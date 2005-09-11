Зайкова Степанида Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайкова Степанида Корниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Зайков Иван Иванович

Отец ребёнка: Зайков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Зайков Николай Иванович

Отец ребёнка: Зайков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
30.05.1915

Дочь: Зайкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зайков Иван Григорьевич

Д. Чухари, Красноуфимский р-он
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайкова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Зайков Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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