de Vries Andries
Место рожденияAmsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, Netherlands
Дата рождения01.05.1890
Дата смерти30.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1890
Отец: De Vries Gabriel Levie
Мать: Maria
Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, Netherlands
Работа или профессия
Неизвестно
Ювелир | Netherlands, Civil Marriages, 1811-1940
Работа или профессия
Неизвестно
Ювелир
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.09.1942
Oswiecim, Oświęcim County, Lesser Poland Voivodeship, Poland
Netherlands, Civil Deaths, 1811-1965