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de Vries Andries

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Место рождения

Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, Netherlands

Дата рождения

01.05.1890

Дата смерти

30.09.1942

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1890

Отец: De Vries Gabriel Levie

Мать: Maria

Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, Netherlands
Работа или профессия
Неизвестно
Ювелир | Netherlands, Civil Marriages, 1811-1940
Работа или профессия
Неизвестно
Ювелир
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.09.1942
Oswiecim, Oświęcim County, Lesser Poland Voivodeship, Poland
Netherlands, Civil Deaths, 1811-1965
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