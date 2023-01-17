Кудров Николай Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1875
Дата смерти08.01.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1901
Дочь: Кулагина Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Кудрова Степанида Семеновна
Рысковщина, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1954