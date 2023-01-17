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Кудров Николай Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1875

Дата смерти

08.01.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1901

Дочь: Кулагина Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Кудрова Степанида Семеновна

Рысковщина, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрова Степанида Семеновна

Смерть
08.01.1954
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