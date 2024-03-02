Аристова Парасковья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Аристов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Аристова Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Аристов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Аристова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Аристов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Аристов Ион Иванович
Отец ребёнка: Аристов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Аристов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Аристов Иван Дмитриевич