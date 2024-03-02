Аристова Парасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова Парасковья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Аристов Михайло Иванович

Отец ребёнка: Аристов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Аристова Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Аристов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Аристова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Аристов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Аристов Ион Иванович

Отец ребёнка: Аристов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Аристов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Аристов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Аристов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Аристов Иван Дмитриевич

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