Щеткин Егор Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеткин Егор Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1728 г.р.

Жена

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Дети

1776 г.р.
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1784 г.р.
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1789 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Щеткин Афанасий Никитич

Мать: Щеткина Мария Григорьевна

Бракосочетание
15.02.1774

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1776

Сын: Щеткин Петр Егорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1776

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марфа Егоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.1789

Сын: Щеткин Логин Егорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Щеткин Гаврила Егорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1817
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