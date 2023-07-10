Щеткин Егор Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Щеткин Афанасий Никитич
Бракосочетание
15.02.1774
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1776
Сын: Щеткин Петр Егорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1776
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1780
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа Егоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1785
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.1789
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1817