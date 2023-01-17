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Боровцов Алексей Яковлевич

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Место рождения

Алексеевка, Тепло-Огаревский район, Тульская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Боровцов Яков

Мать: не указана

Алексеевка, Тепло-Огаревский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Костина Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Боровцова Василиса Матвеевна

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Алексеевна

Мать ребёнка: Боровцова Василиса Матвеевна

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровцова Василиса Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровцов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Боровцова Василиса Матвеевна

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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