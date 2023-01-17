Боровцов Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Боровцов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Костина Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Боровцова Василиса Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Алексеевна
Мать ребёнка: Боровцова Василиса Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровцов Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Боровцова Василиса Матвеевна
Смерть
Неизвестно