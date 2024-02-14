(Азизбаева) Ханифя Вторая Жена 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Азизбаева) Ханифя Вторая Жена

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халилуллина) Няфижан

Отец ребёнка: Абубякиров Халилулла

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халилуллин Ярулла

Отец ребёнка: Абубякиров Халилулла

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халилуллин Айнулла

Отец ребёнка: Абубякиров Халилулла

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халилуллин Идрис

Отец ребёнка: Абубякиров Халилулла

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1926

Сын: Халилуллин Сейфулла

Отец ребёнка: Абубякиров Халилулла

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Смерть
Неизвестно

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