Дружинина Анастасия Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анисия Иосифовна
Отец ребёнка: Дружинин Иосиф Емельянович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Дружинин Иосиф Емельянович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Дружинин Иосиф Емельянович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ирина Иосифовна
Отец ребёнка: Дружинин Иосиф Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно