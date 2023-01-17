Дружинина Анастасия Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Анастасия Авдеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анисия Иосифовна

Отец ребёнка: Дружинин Иосиф Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Дружинин Иосиф Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Дружинин Иосиф Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ирина Иосифовна

Отец ребёнка: Дружинин Иосиф Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Иосиф Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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