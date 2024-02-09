Ашуха Матрёна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1922
Отец: Ашуха Григорий Васильевич
Мать: Косова Христя
Рождение ребёнка
02.06.1949
Дочь: Лялько Елена Николаевна
Отец ребёнка: Лялько Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
31.03.1951
Дочь: Лялько Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Лялько Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
15.03.1959
Дочь: Лялько Галина Николаевна
Отец ребёнка: Лялько Николай Поликарпович
Смерть
Неизвестно