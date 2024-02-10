Шершов Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШершов Павел Петрович

Шершов Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шершова Нина Павловна

Мать ребёнка: Шершова Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
24.07.1938

Дочь: Мотасова (Шершова) Галина Павловна

Мать ребёнка: Шершова Татьяна Антоновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.