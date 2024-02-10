Шершов Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шершова Нина Павловна
Мать ребёнка: Шершова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
24.07.1938
Дочь: Мотасова (Шершова) Галина Павловна
Мать ребёнка: Шершова Татьяна Антоновна
Смерть
Неизвестно