Воздвиженский Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Василий Гаврилович
Мать: Елена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Андреевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Воздвиженский (?) Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Марина Андреевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Воздвиженский (?) Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Марина Андреевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Воздвиженский Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Марина Андреевна
Смерть
Неизвестно