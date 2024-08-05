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Воздвиженский Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Василий Гаврилович

Мать: Елена Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Андреевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Воздвиженский (?) Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Марина Андреевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Воздвиженский (?) Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Марина Андреевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Воздвиженский Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Марина Андреевна

Смерть
Неизвестно

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