Мямдюдя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мямдюдя

Место рождения

Россия

Дата рождения

1903

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
25.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснетдинов Юсуп

Россия,С,Чембилей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснетдинов Юсуп

С,Чембилей Краснооктябрьский р-н,Нижегородская обл
Смерть
1981
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