Данилова (Реткина) Василиса Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Реткина) Василиса Егоровна

Место рождения

Ваулово, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Ваулово, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Герасим Еремеевич

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Данилов Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Данилов Герасим Еремеевич

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Данилов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Данилов Герасим Еремеевич

Смерть
Неизвестно

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