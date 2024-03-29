Данилова (Реткина) Василиса Егоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Данилов Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Данилов Герасим Еремеевич
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Данилов Герасим Еремеевич
Смерть
Неизвестно