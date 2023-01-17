Беляев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Василий Иванович

Беляев Василий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Беляева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Беляева Прасковья Васильевна

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Орнатская Мария Васильевна

Мать ребёнка: Беляева Прасковья Васильевна

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Беляев Феодосий Васильевич

Мать ребёнка: Беляева Прасковья Васильевна

Городские Починки, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын Василия Ивановича Беляева, пономаря Воскресенской церкви, что в городских Починках Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Беляева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Беляева Прасковья Васильевна

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Прасковья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Священник Васильевской Едковской церкви Вологодского уезда.
Смерть
1832
Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close