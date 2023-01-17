Беляев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Беляева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Беляева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Орнатская Мария Васильевна
Мать ребёнка: Беляева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Беляев Феодосий Васильевич
Мать ребёнка: Беляева Прасковья Васильевна
Городские Починки, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын Василия Ивановича Беляева, пономаря Воскресенской церкви, что в городских Починках Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Беляева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Беляева Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Васильевской Едковской церкви Вологодского уезда.
Смерть
1832