Ларионова Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

01.08.1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Тарасиев Ульян

Отец ребёнка: Никифоров Тарасей

Селиваново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Тарасиева Гликерия

Отец ребёнка: Никифоров Тарасей

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Тарасиев Лев (Леонтий)

Отец ребёнка: Никифоров Тарасей

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Тарасиева Евфимия

Отец ребёнка: Никифоров Тарасей

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Тарасиева Иринья

Отец ребёнка: Никифоров Тарасей

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Тарасиева Агрофена

Отец ребёнка: Никифоров Тарасей

Смерть
01.08.1775
Умерла в возрасте 52 лет.

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