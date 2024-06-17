Ларионова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти01.08.1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Тарасиев Ульян
Отец ребёнка: Никифоров Тарасей
Селиваново, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Тарасиева Гликерия
Отец ребёнка: Никифоров Тарасей
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Никифоров Тарасей
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Тарасиева Евфимия
Отец ребёнка: Никифоров Тарасей
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Тарасиева Иринья
Отец ребёнка: Никифоров Тарасей
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Тарасиева Агрофена
Отец ребёнка: Никифоров Тарасей
Смерть
01.08.1775
Умерла в возрасте 52 лет.