Мальгина Мина(?) Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мальгина Мина(?) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгин Андрей Ямликович

Рождение ребёнка
14.04.1919

Дочь: Мальгина Александра Андреевна

Отец ребёнка: Мальгин Андрей Ямликович

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
ГАСО очно 6/23/251 Александра в честь святой Александры 23 апреля у Солдата Андрея Ямлиховича и Мины Васильевны Восприемница: девица Анастасия Ямлиховна
Рождение ребёнка
22.10.1920

Дочь: Мальгина Парасковья Андреевна

Отец ребёнка: Мальгин Андрей Ямликович

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
ГАСО очно 6/14/441
Смерть
Неизвестно

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