Мальгина Мина(?) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1919
Дочь: Мальгина Александра Андреевна
Отец ребёнка: Мальгин Андрей Ямликович
ГАСО очно 6/23/251 Александра в честь святой Александры 23 апреля у Солдата Андрея Ямлиховича и Мины Васильевны Восприемница: девица Анастасия Ямлиховна
Рождение ребёнка
22.10.1920
Дочь: Мальгина Парасковья Андреевна
Отец ребёнка: Мальгин Андрей Ямликович
ГАСО очно 6/14/441
Смерть
Неизвестно