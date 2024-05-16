(Меркулова) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.08.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1905 ст.
Запись №12 Села Дьякова крестьянин Иван Димитриев и законная жена его Дария Матфиева; оба православного вероисповедания.
Крещение
28.08.1905 ст.
Борисо-Глебская церковь, с. Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: деревни Шаркова крестьянин Евфимий Адрианов и Горбовской волости, деревни Копцева крестьянская жена Марина Афанасьева Таинство крещения совершал приходский священник Николай Бого... Показать все
Смерть
Неизвестно