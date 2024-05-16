(Меркулова) Марфа Ивановна 27.08.1905 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Меркулова) Марфа Ивановна

Место рождения

Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

27.08.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1905 ст.

Отец: Меркулов Иван Дмитриевич

Мать: Меркулова (Морозова) Дарья Матвеевна

Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Запись №12 Села Дьякова крестьянин Иван Димитриев и законная жена его Дария Матфиева; оба православного вероисповедания.
Крещение
28.08.1905 ст.
Борисо-Глебская церковь, с. Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: деревни Шаркова крестьянин Евфимий Адрианов и Горбовской волости, деревни Копцева крестьянская жена Марина Афанасьева Таинство крещения совершал приходский священник Николай Бого... Показать все
Смерть
Неизвестно

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