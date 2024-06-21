Коледова (Мордовина) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.03.1937
Дата смерти12.01.1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1937
Отец: Мордовин Иван
Мать: Мордовина Елизавета
Образование
С 01.09.1957 по 27.06.1959
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Средне-специальное | повар шестого разряда
Образование
С 01.09.1961 по 10.07.1966
высшее | учитель биологии и основ сельскохозяйственного производства
Бракосочетание
23.04.1966
Рождение ребёнка
06.02.1974
Сын: Коледов Валерий Викторович
Отец ребёнка: Коледов Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
12.01.1979
Дочь: Бедина (Коледова) Лариса Викторовна
Отец ребёнка: Коледов Виктор Николаевич
Смерть
12.01.1979
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно