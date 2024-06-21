Коледова (Мордовина) Зинаида Ивановна 03.03.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коледова (Мордовина) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

03.03.1937

Дата смерти

12.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1937

Отец: Мордовин Иван

Мать: Мордовина Елизавета

Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Образование
С 01.09.1957 по 27.06.1959
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Средне-специальное | повар шестого разряда
Образование
С 01.09.1961 по 10.07.1966
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
высшее | учитель биологии и основ сельскохозяйственного производства
Бракосочетание
23.04.1966

Муж: Коледов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
06.02.1974

Сын: Коледов Валерий Викторович

Отец ребёнка: Коледов Виктор Николаевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.01.1979

Дочь: Бедина (Коледова) Лариса Викторовна

Отец ребёнка: Коледов Виктор Николаевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
12.01.1979
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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