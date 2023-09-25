Миронов Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1978
Рождение ребёнка
27.12.1979
Дочь: Тимошина (Миронова) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Миронова (Кайдарова) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
29.03.1982
Дочь: Трофимова (Миронова) Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Миронова (Кайдарова) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
25.11.1984
Дочь: Миронова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Миронова (Кайдарова) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
07.07.1987
Дочь: Иванова (Миронова) Алёна Сергеевна
Мать ребёнка: Миронова (Кайдарова) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
21.07.1991
Мать ребёнка: Миронова (Кайдарова) Екатерина Николаевна