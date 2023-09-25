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Миронов Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1954

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1954

Отец: Миронов Дмитрий Иванович

Мать: Миронова (Соболева) Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова (Кайдарова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
25.07.1978

Дочь: Плотникова (Миронова) Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Миронова (Кайдарова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
27.12.1979

Дочь: Тимошина (Миронова) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Миронова (Кайдарова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
29.03.1982

Дочь: Трофимова (Миронова) Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Миронова (Кайдарова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
25.11.1984

Дочь: Миронова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Миронова (Кайдарова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
07.07.1987

Дочь: Иванова (Миронова) Алёна Сергеевна

Мать ребёнка: Миронова (Кайдарова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
21.07.1991

Сын: Миронов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Миронова (Кайдарова) Екатерина Николаевна

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