Чикишева (Колмакова) Анисья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
01.04.1904
Дочь: Русакова (Чикишева) Дарья Прохоровна
Отец ребёнка: Чикишев Прохор Федорович
Ировская, Омский округ, Тобольская губерния
Смерть
Неизвестно