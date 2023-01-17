Цветков Емельян Михаилов
Место рождения
Дата рождения05.08.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1886 ст.
Отец: Цветков Михаил Филиппов
Мать: Цветкова Дарья Максимова
Рождение ребёнка
07.02.1910 ст.
Дочь: Соловьева Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Цветкова Татиана Иоаннова
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Сидорова Екатерина Емельяновна
Мать ребёнка: Цветкова Татиана Иоаннова
Рождение ребёнка
1923
Сын: Цветков Валентин Емельянович
Мать ребёнка: Цветкова Татиана Иоаннова
Смерть
Неизвестно