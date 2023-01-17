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Цветков Емельян Михаилов

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Место рождения

Синцово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

05.08.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1886 ст.

Отец: Цветков Михаил Филиппов

Мать: Цветкова Дарья Максимова

Синцово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.02.1910 ст.

Дочь: Соловьева Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Цветкова Татиана Иоаннова

Синцово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Сидорова Екатерина Емельяновна

Мать ребёнка: Цветкова Татиана Иоаннова

Синцово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Цветков Валентин Емельянович

Мать ребёнка: Цветкова Татиана Иоаннова

Смерть
Неизвестно
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